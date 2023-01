Non ha mai mollato,. E ha attraversato l'ultimo percorso con la malattia dentro di sé, considerata fino alla fine una sgradevole compagna di viaggio. Oggi il ricordo è inevitabilmente triste, ma non oscura tutto il gran bene che Luca ha saputo fare, in campo e fuori, negli insegnamenti quotidiani e in quelli che hanno sfidato le leggi del tempo.Dalla Coppa Campioni con la Juventus, fino agli Europei e naturalmente alla vittoria a Wembley, l'ultimo regalo di un carattere infinito. Ecco: in tanti hanno scelto, sui social, di ricordarlo attraverso quel momento. Il suo non guardare il rigore di Saka, parato da Donnarumma; la gioia sciolta nell'abbraccio con l'amico di sempre, Roberto Mancini.