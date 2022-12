E' scomparsa, vedova di Giampiero Boniperti, ex giocatore, presidente e leggenda della Juventus.Ad annunciarlo sono stati i figli, Giampaolo, Alessandra e Federica, oltre ai sette nipoti. Vittorio, tra questi, ha voluto dedicare un messaggio social ai nonni, recentemente scomparsi: "'Due cose sono state fondamentali nella mia carriera: il talento e mia moglie Rosi' Così semplice da non sembrare vero. Sarete la parte del mio passato che saprà addolcire il presente. Rosi e Piero, grazie per essere stati così semplicemente i miei amati nonni. Vi voglio bene".