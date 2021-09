Sono finiti quei tempi in cui a dominare era il denaro, in casa Juve. Sono finiti i tempi dei maxi ingaggi, delle pazze spese.Ecco perché la Juve ha dovuto rivedere parecchie strategie. Come racconta Gazzetta, emblematica anche l'operazione Locatelli: lunga trattativa, due anni di prestito gratuito e stipendio che non supera i 3.5 milioni di euro.Ed è stata questa revisione dei conti a portare Ronaldo sempre più lontano dalla Juve e la Juve sempre più lontana da Ronaldo.: "Quando è arrivato, tre anni fa, l’idea era di accettare un picco nel monte ingaggi per inseguire l’élite europea sia in campo - obiettivo dichiarato, la Champions - sia fuori, con un boom commerciale", scrive La Gazzetta dello Sport.