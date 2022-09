Addio a. Il noto giornalista, storico inviato de Il Messaggero, anche al seguito della Juventus, è deceduto nella giornata di oggi: a dare il tristo annuncio, suo figlio.Luciano Moggi, dg bianconero fino al 2006, ha voluto ricordare una delle penne più sopraffini del giornalismo sportivo italiano: "Le parole non possono esprimere il mio dolore nell’apprendere della tua morte. Sei stato al mio fianco nei momenti difficili e questo ricordo sarà sempre vivo in me. Sentite condoglianze ai Tuoi cari".