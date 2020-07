12









"Ciao Peppino, ci mancherai". Il tweet è un nodo in gola, poche parole che però bastano a percepire tutta la difficoltà e il dispiacere per una morte che definirla prematura è sicuramente un eufemismo. Se n'è andato Peppino, Giuseppe Rizza. E' stato un giocatore della Juve, della formazione Primavera: con l'attuale capitano bianconero, compagni di squadra e grandi amici.



NELLE ULTIME ORE - Giuseppe si era risvegliato dal coma il 22 giugno, dopo esservi stato indotto a causa di un aneurisma. "Castellammare esulta come se lui avesse segnato un gol con la maglia della Juve Stabia. Avanti così, forza leone!", aveva scritto l'account della Juve Stabia, tra i primi a dare gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Improvvisamente, ieri sera, le sue condizioni si sono aggravate: e Giuseppe ha chiuso gli occhi, stavolta per sempre.