Addio a, enorme divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. Angela ci lascia all'età di 93 anni. Nato a Torino il 22 dicembre del 1928, dopo una lunga carriera in Rai si era dedicato negli ultimi anni alla registrazione del suo celebre programma, SuperQuark, con ben 41 anni di storia.Angela era tifoso della Juventus, sosteneva "per ragioni sentimentali". In un'intervista a Il Messggero, il conduttore aveva raccontato così la sua passione, anche trascurata: "Cosa vedo in tv? Cosa non vedo in tv. Cosa non vedo? Non vedo lo sport. Ero tifoso della Juventus? Da torinese, lo sono per ragioni sentimentali ma se gioca male lo ammetto".