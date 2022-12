"Il Mago". Così era soprannominato Fabian. Centrocampista che in Serie A ha vestito le maglie di Cagliari e. Proprio oggi, nel giorno di Natale, se n'è andato a soli 49 (quarantanove) anni nell'ospedale di Montevideo dove era ricoverato in terapia intensiva da qualche ora. Fabian O'Neill,I numeri di Fabian con la maglia del Cagliari erano strepitosi, una grande intuizione quella del presidente Cellino che l'ha visto e portato in Italia. Con i sardiNel 2000 è arrivata poi la chiamata della Juventus e di Lucianoma in bianconero non ha replicato gli stessi numeri. Qui però instaurerà un grande rapporto con Zinedine. Proprio Zizou a El Pais. ha ricordato:. Ricordo che a Cagliari lottavamo per non retrocedere, io andavo in spiaggia e i tifosi mi gridavano: "Ubriacone!". E quando fummo promossi quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Il calcio è così".Successivamente ceduto al, poi un ritorno alche avrebbe potuto avere qualcosa di romantico ma non riesce a decollare., si ritira in patria, nella sua Montevideo. Il ritiro precoce avviene a causa del suo stile di vita, non esattamente regolare. Donne, alcool, scommesse, per lo più sulle corse dei cavalli, un patrimonio dilapidato. Ha proseguito la sua vita a casa della suocera, a Montevideo, lavorando in un bar ed essendo quasi nullatenente.queste erano le sue parole per spiegare la sua carriera. Veloce, un po' come la sua vita che a soli 49 anni è terminata. Nel giorno di Natale.