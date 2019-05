Durante la notte, si è spento in Svizzera l’ex pilota di Formula 1 Niki Lauda. L’austriaco aveva 70 anni ed era malato da tempo, come testimoniato dai frequenti ricoveri negli ultimi mesi. E’ entrato nella storia della massima categoria delle quattro ruote per la vittoria di tre titoli mondiali, due dei quali con la Ferrari nel 1975 e nel 1977 ed uno con la McLaren nel 1984. In 177 Gran Premi ha ottenuto 25 vittorie. Era soprannominato il "Computer" per la sua proverbiale precisione alla guida. Tristemente celebre il suo incidente al Nurburgring nel ’76, quando, dopo un impatto contro le barriere la sua Ferrari prese fuoco e Lauda rimase intrappolato nella vettura. Fu salvato miracolosamente, ma rimase sfigurato. I fumi respirati durante il rogo lo costrinsero ad un trapianto di polmoni negli anni seguenti. Dopo aver concluso la sua carriera, ha fondato e diretto due compagnie aeree ed è divenuto dirigente esecutivo della Jaguar prima e presidente non esecutivo di Mercedes poi.