Marco Bogarelli è morto questa notte per Covid. Manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di ‘re’ dei diritti tv: aveva 64 anni, lo riporta l’Ansa. Colpito dal virus una decina di giorni fa, l’ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale.