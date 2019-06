E’ scomparso a 80 anni Nello Governato, che prima in campo e poi dietro la scrivania ha scritto la storia della Lazio. Ma non solo: parte della propria carriera fu legata alla Juventus, quella di Montezemolo che lo scelse nel ruolo di direttore sportivo nel 1990.



IL MESSAGGIO DELLA LAZIO - "La S.S. Lazio, il suo presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato, unendosi al dolore della famiglia": questo il messaggio che appare sul sito ufficiale della Lazio.