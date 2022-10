Gian Pierosi è spento ieri mattina a causa di un'emorragia cerebrale all'età di 62 anni all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove era ricoverato da qualche giorno essendo stato improvvisamente colpito da una leucemia fulminante. Come racconta il Corriere dello Sport, sempre alè stata allestita la camera ardente che rimarrà aperta fino a domani, domenica a partire dalle 15 nella chiesa di San Luigi Gonzaga in via Petrarca a Napoli si terranno i funerali.