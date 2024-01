Si è spento all'età di 78 anni, simbolo del calcio tedesco. Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni erano irreversibili. Qualche anno fa ha subito due interventi al cuore e un impianto all’anca e nel 2019 ha rivelato alla rivista Bunte di aver perso la vista da un occhio: "Ho avuto un infarto oculare, purtroppo non riesco più a vedere nulla con l’occhio destro. E devo stare attento con il cuore", disse.In carriera ha vinto con la Nazionale gli Europei del 1972 e i Mondiali del 1974, oltre a cinque Bundesliga e tre Coppe dei Campioni di fila tra il 1974 e il 1976 con la casacca del Bayern Monaco. Un palmares che gli ha permesso di vincere due Palloni d’Oro nel 1972 e nel 1976. Da ct ha guidato la Germania alla conquista dei Mondiali del 1990 in Italia, battendo l'Argentina di Maradona in finale.