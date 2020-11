La stagione di Paulo Dybala non decolla. L'attaccante argentino è scalato indietro nelle gerarchie di Pirlo e le trattative per il rinnovo del contratto sono ancora in stand by. Ecco perché un clamoroso addio de La Joya non è da escludere, e secondo Don Balon la Juventus si sta già guardando intorno per cercare un sostituto: il nome più caldo è quello di Adama Traoré del Wolverhampton, per il quale in caso di cessione di Dybala i bainconeri sarebbero disposti a investire i 60 milioni chiesti dai Wolves. Sarebbe solo una parte del tesoretto che la Juve incasserebbe per l'argentino, valutato circa 80 milioni di euro.