Intervenuto alla Bobo Tv, Lele Adani ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic: “Per la Juventus prendere Vlahovic potrebbe essere un’operazione interessante, se vogliono andare a mettere dei gol in squadra, Vlahovic è il numero uno, il pezzo pregiato del mercato in Italia, per loro sarebbe interessante prenderlo ma non so se per Vlahovic è la stessa cosa però…”.



DYBALA - "Io se fossi al posto di Paulo rinnoverei. La Juventus dovrà comunque comprare un attaccante, ma in ogni caso Dybala non va perso. Semmai, vanno migliorati il gioco e l’indice di gol, magari prendendo uno come Dusan Vlahovic, ma l’argentino non devi perderlo. Detto questo, nessuno è insostituibile".