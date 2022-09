Intervenuto durante la diretta della trasmissione Bobo Tv, l'ex difensore Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla posizione di Dusan Vlahovic.'Nessuno si può far bastare la partita della Juve. Uso parole di Bonucci, cito lui, che è il capitano della Juve: ha detto testualmente: 'Se facciamo passare per buono il primo tempo non andiamo da nessuna parte'. Dusan Vlahovic merita qualcosa di diverso intorno a lui, ha fatto solo un gol su azione, ogni volta ci mette l’anima. Vive per il campo e merita di più'.