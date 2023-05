Leleai microfoni di Rai Sport ha commentato la gara di Angele Dusancontro il Siviglia: "La grande squadra è fatta di grandi giocatori, sono quelli che ti fanno variare le giocate, la formazione. Sanno mettersi in proprio e risolvere, sono stati assenti contro il Siviglia e la Juventus non può permetterselo. Kostic? Ha fatto delle belle volate all'inizio, attaccando Jesus Navas alle spalle, ma non è stato poi lucido"."Il gol all'ultimo secondo? Significa avere un cuore grande, avere determinazione, non accettare un no come risposta, è un segnale clamoroso, perché la semifinale si gioca anche sui dettagli, in una partita non giocata bene, però alla fine portare a casa un risultato così e rimandare tutto in uno stadio caldo come quello del Siviglia, ma con questa fiducia e questo pubblico vuole dire tanto"