Lele Adani ha parlato della Fiorentina e del suo centravanti a Radio Bruno Toscana: ​“Quest’anno mi piace tantissimo la Fiorentina. L’anno scorso sono stato un po’ critico ma ora ci sono le carte in regola per poter fare grandi cose. Il cammino intrapreso da Italiano è nobile. Per me è un allenatore favoloso e una grande persona. La Fiorentina ha voglia di tornare grande. Vlahovic? Non capisco questa scelta.Difesa? A me non dispiace Igor, per quanto io sia un amante di Quarta. Italiano ha fatto bene a rotare tutti i centrali. Torreira o Pulgar? Scelgo in assoluto il primo, per me è un giocatore superiore”.