Lele Adani ha commentato alla BoboTv la partita di Champions League della Juventus di mercoledì. Queste le sue parole:



JUVE - "Mi girano molto i c******i che la Juventus sia uscita. Io pensavo potesse farcela. Sono d’accordo al 90% con ciò che ha detto Allegri: hanno fatto una buona partita, hanno subito il gol e sono andati in affanno. La sua visione e comunicazione del calcio la conosciamo tutti e uno può essere d’accordo o dissentire".



ATTEGGIAMENTO - "L’approccio è stato buono, aggressivo e serio. È arrivato al cross De Sciglio, hanno costruito Arthur, Rabiot e Cuadrado. Per un tempo non ci sono stati pericoli. A me è piaciuto l’atteggiamento, il gioco non mi è dispiaciuto. La Juve poteva fare gol. La giocata fatta da Vlahovic mi ha fatto vedere Van Persie".



ELIMINAZIONE - "Sono dispiaciuto ma non stupito. Mi sarebbe piaciuto che andasse avanti, la Juve ha qualità superiore al Villarreal, all’Ajax, al Lione e al Porto. Quando sei nelle difficoltà ti rendi conto che se vinci di poco e non analizzi perché lo hai fatto, è dura accettare realtà che si ritorce contro. Emery ha fatto le mosse giuste e sfrutta i 15 minuti disponibili di Gerard Moreno al meglio per fare le giocate giuste. Non basta accumulare se non c’è idea comune protagonista. Se non c’è quello, ci tocca recriminare. Il conto è più salato del dovuto. Il Villarreal? Non sarebbe nella Superlega".