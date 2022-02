Alla BoboTV, Daniele Adani ha parlato così di Vlahovic: “Vlahovic è un calciatore che sposta. Contro l’Hellas è stato un’ira di Dio. È stato commovente. Se un giorno arriverà a fare cinque gol, e ci arriverà, mentre Haaland sarà a ridere, Dusan sarà a centrocampo per cercare il sesto gol. La Juve ha una super squadra e lo dicono i giocatori che ci sono e le società che li avrebbero voluti acquistare a gennaio. Ieri la Juve ha giocato bene, con 4/5 occasioni bellissime. Vlahovic ha trascinato tutti e ha fatto giocare bene tutti. Morata è stato commovente per come gioca e si adegua. Le azioni che ho visto sono state stupende. Azioni che sono figlie di una scelta tattica di Allegri, che ha chiesto un certo tipo d’interpretazione”.