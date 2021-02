Parlando di calcio come di consueto su Twitch nella Bobo Tv di Christian Vieri, Lele Adani ha parlato anche di Matthijs De Ligt: "Nella testa della Juventus c'è l'idea di blindarlo, perché c'è la volontà di restare al vertice del calcio internazionale. Inoltre, i titolari bianconeri cominciano ad essere vecchi, calcisticamente parlando. Un nome per il Barcellona, secondo me, potrebbe essere invece Koulibaly. Ovviamente, sto parlando del Koulibaly visto con Sarri, quello di due anni fa, un giocatore top in Europa con fisico e tecnica, insomma un titolare da Barcellona."