Adani, opinionista della Rai ha parlato così di quanto successo in Verona-Cagliari, ricordando un episodio che aveva riguardato Moise Kean: "L’episodio sui cori razzisti contro Makoumbou a Verona? Volevo dire solo una cosa, che sono responsabili anche le società di calcio, non solo la Prefettura, la Questura. Questo perché le società di calcio hanno un dialogo costante con queste personecinque anni fa in tv, dove dissi che è una vergogna quello che accade. Lui venne ai microfoni e disse che facevo del falso moralismo”"Come giustamente si parla della brava gente di Verona, parlo della brava gente di Cagliari. Visto che era a Cagliari l’accaduto, dove facevano i buuh razzisti contro Kean. Ecco perché le società di calcio sono responsabili quanto gli organi di giustizia, la Lega, le Federazioni. Devono fare qualcosa, perché sono i primi responsabili: non dico che sono conniventi, ma hanno un quotidiano che devono interrompere o cambiare, chiaramente in collaborazione col Governo”.