Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore Lele Adani ha rialsciato delle dichiarazioni anche sul momento che sta vivendo la Juve, uscita dalla vittoria contro il Maccabi e pronta ad affrontare il Milan domani sera.'Una sconfitta col Milan farebbe peggio alla Juve. Bisogna essere cauti su queste vittorie. Adesso bisogna meritarsele, senza se senza ma. Per il Psg non è stata facile in Israele. Io ho visto il Maccabi giocare a calcio, vuole arrivare terzo. Là è difficilissima. Se viene eliminata sono tanti tanti soldi che verrebbero a mancare…'.