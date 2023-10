Lele Adani, ex difensore dell'Inter ed ora opinionista della Rai, ha commentato la prestazione della Juve: "La Juve ritrova sé stessa quando è rabbiosa, quando come Bremer ci ha lasciato la testa pur di trovare il primo gol. Se non riesce a trovare la via della porta si segna anche con i piazzati o si cerca l’errore dell’altro portiere. La Juve qui la ritrovo nello spirito, nella voglia di essere in alto, nel cercare di non accampare scuse, nel non giustificare certe assenze. Una Juve con questo spirito è assolutamente credibile e può giocarsela per lo Scudetto".