Daniele Adani è intervenuto alla BoboTv commentando la performance dell'Italia ieri sera contro la Macedonia del Nord. Queste le sue parole:



ITALIA - "Dallo scorso autunno ci è mancata la conclusione, così è stato anche ieri. Sapevamo già che quello era il problema dell'Italia: il gol. Lo sapevamo e non ci abbiamo lavorato. La Lega Serie A non ha fatto nulla per aiutare la Nazionale in vista di questa importantissima sfida. Magari ci saremmo fermati alla finale col Portogallo, ma 7-8 giorni di lavoro a una Nazionale che doveva ritrovare la magia e soprattutto risolvere il problema del gol sarebbero serviti non poco".



SQUADRA - "La squadra era preparata, Mancini aveva il gruppo che conosceva. Dall’autunno, quando abbiamo saputo che dovevamo fare gli spareggi, ha creato un distacco e una negatività che non avevamo mai conosciuto. La Macedonia arriva 10° in Serie B, ma non abbiamo fatto fare una parata al loro portiere".