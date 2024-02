Le parole di Lelealla Domenica Sportiva:JUVE-FROSINONE - La solita Juventus, con delle cose che sicuramente si possono valutare in positivo: il carattere, il non arrendersi mai, la compattezza. Per me non basta per un club così glorioso, con una storia di grandi vittorie. Se non comprendi come hai vinto non capirai quando perdi. Devi capire il percorso nella vittoria, non posso analizzare la Juve con una vittoria nel finale. Però c’è da sottolineare che questa squadra ha carattere, ma mi aspetto molto di più.ALLEGRI – Quando viene annunciato tre anni fa, con un mandato forte economico e di lunghezza. Se avessero detto ai tifosi: per i prossimi tre anni non vincerai e l’obiettivo sarà arrivare tra le prime 4, quale tifoso della Juventus avrebbe accettato? O l’avrebbe preso come lavoro fatto bene?CHIESA – Deve giocare sull’esterno. Sta facendo fatica, è poco ispirato. Ma sono un suo grande tifoso, lo aspetto, lo voglio vedere felice, più decisivo, più cooperativo. Tifo per lui e lo aspetto sempre.