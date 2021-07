L'ex calciatoreha parlato ai microfoni di GazzettaTv ai margini della presentazione della sua nuova collaborazione con FIFA 22. Tra i tanti temi toccati, i"Mi aspettavo le parole di Allegri in conferenza, ma un conto è il parlato e un altro è il calcio giocato.Avrà sicuramente aperto la sua visione del calcio per provare a raggiungere la vittoria in Champions".Per Adani, la Juventus torna a essere: "Anche se l'Inter ha vinto lo scorso anno, la favorita rimane la Juventus. Poi ci sarà l'Atalanta che giocherà per stare davanti. E guarderò con fascino la sfida di Sarri, che comunque arriva da una vittoria dell'Europa League e uno Scudetto".