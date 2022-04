Adani, a Gazzetta, parla così di Torino-Milan: "Ci si gioca tanto ed è lecito che i rossoneri arrivino alla partita con una certa pressione sulle spalle, ma mi aspetto un match di ritmo e qualità e sono sicuro che sarà così. È la lingua parlata da entrambi gli allenatori e dalle loro squadre. Juric? Un rivoluzionario per natura, caratteristica che ha confermato al Torino per due motivi. Primo, perché riesce a trasformare le sue idee sul campo senza scendere a compromessi: non si adegua ai giocatori ma li plasma per renderli funzionali ai suoi principi. Secondo, il suo spirito si sposa alla perfezione con un nuovo inizio del Torino: con Juric in panchina i granata hanno ritrovato la tendenza storica a giocare a viso aperto contro chiunque, in casa come in trasferta".