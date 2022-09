Lele, alla BoboTv, parla così di Allegri.“La gente non ce la fa più. Sta facendo del male a se stesso in primis, a tutti i tifosi della Juventus, alla società. È rimasto solo e continua ad attirarsi negatività, porta in giro”.“Ieri la Juve ha fatto schifo, anche in 11 contro 11. Mi dovete dire una cosa positiva della Juve oltre Miretti. C’è qualche calciatore che sta rendendo? C’è qualcosa di positivo dal punto di vista della tenuta mentale? C’è una strategia, una costruzione?”- “Allegri dice “dobbiamo stare zitti e lavorare”, poi fa quella intervista prima del Monza. Allora inventa scuse e porta tutti per il culo. Sta allontanando i tifosi della Juventus, che l’hanno già scaricato. I tifosi non ne possono più”