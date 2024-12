Le parole di Lelea Viva el Futbol:"A me non interessa cercare raffronti, ma se gli altri fanno i raffronti io devo dire la mia. Che se si vuole essere giusti e si vuole fare i paragoni, del triennio precedente con Allegri non ne risponde Motta. Motta sul primo anno risponderà paragonandolo al primo anno del triennio di Allegri e non al terzo.Perdonatemi, ma perché va paragonato al terzo che uno ha tre anni di lavoro quando Thiago Motta è al primo anno? Lui risponderà al suo primo anno alla Juve come quando tornò Allegri e fece questo ultimo triennio rispose via via anno dopo anno alle classifiche che maturavano giocando.Ma il paragone per logica è primo anno di Motta cosa ha fatto il primo anno Allegri al primo anno? Ve lo dico io: nel 2021-22 la Juventus aveva 21 punti. Adesso? 26. Gol fatti? 18, adesso 22. Gol subiti? 16, adesso 8. Tutto qui solo per essere precisi".