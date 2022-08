Lelesulle colonne de la Gazzetta dello Sport ha parlato del campionato e della sua favorita per lo, queste le sue parole:L'Inter è la favorita? Per me una tra le favorite.La favorita assoluta secondo me è Juve, ha costruito una rosa forte e ha voglia di riscatto. A Torino la squadra è fatta per vincere subito, non per costruire. Sono arrivati giocatori tra i 28 e i 34 anni, e un altro paio ne arriverà.Dopo l'Inter per me c'è il Milan, che però ha insegnato a tutti come si lavora, con la coesione di tutte le componenti del club. La differenza è che l’anno scorso partiva per il quarto posto, mentre ora non può più nascondersi".