L'opinionista, intervistato su La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto. Lotta dalla quale ha escluso la Juventus: "Ho sempre pensato che l'Inter fosse la favorita, mentre sulla Juve ho mollato qualche settimana fa. A differenza dei bianconeri, l'Inter non ha mai perso la direzione del percorso: nella mia gerarchia è stata sempre davanti, anche quando era un po' in ritardo a Napoli e Milan che hanno fatto cose straordinarie. La squadra di Inzaghi non si è disunita quando era a -7 dai cugini, anzi ha tirato dritto per la propria strada senza guardare le altre: significa che è matura. Ora è lì a ridosso delle prime, totalmente in corsa".