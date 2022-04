A distanza di 10 giorni, non cessa il malumore e lo sconforto di tutti gli italiani per la deludente eliminazione dai prossimi Mondiali in Qatar. Nella giornata di oggi infatti, l'ex calciatore di Fiorentina ed Inter Lele Adani, è tornato a parlarne ai microfoni di Rai Sport, evidenziando anche quelle che a detta sua sono le favorite alla vittoria finale.



'Saremo la più grande delusione di Qatar 2022, non esserci lascia a tutti noi l'amaro in bocca. La Colombia è l'altra grande esclusa. Francia e Brasile sono le più forti del mondo sulla carta'.