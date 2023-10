Intervenuto ai microfoni de la Domenica Sportiva, l'ex calciatore dell'Inter, Lele Adani, ha commentato il caso relativo al calcioscommesse.'Attorno ai calciatori ci sono anche famiglia, agenti che dovrebbero star loro vicini e la cosa più triste è che per ora si parla di giocatori giovani. Sono ragazzi che stanno mettendo in discussione il sogno di una vita perché non sappiamo come torneranno dalle eventuali squalifiche'.