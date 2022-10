Alla BoboTv, Leleparla così del bel gioco. "Giocar bene vuol dire creare i presupposti per meritarsi un risultato favorevole. Questo è il significato di giocare bene, non fare una gara di palleggi, i tiri alla traversa e fare come le foche col pallone in testa. Giocar bene non vuol dire fare mille passaggi, vuol dire creare presupposti in campo per meritarti un risultato. Più hai opportunità di meritarti la vittoria, più hai possibilità di vincerla".