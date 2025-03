Getty Images

Adani su Yildiz: 'Sono bugie!'

un' ora fa



Le parole di Lele Adani sui suoi canali social, dopo la partita tra Juventus e Genoa e in riferimento al goal di Kenan Yildiz:



“Che gran giocata eh, Yildiz! Allora ragazzi, per essere un po’ precisi, capisco le opinioni che sono ascoltabili però non gli errori sulle statistiche. Yildiz su 28 presenze in cmpionato ne ha giocte 22 titolare circa l’80%. Su 10 di Champions ne ha giocate 8. Quindi almeno le statistiche riportiamole corrette, altrimenti diventano falsità e si chiamano bugie”.



Con questo intervento, soprattutto, Lele Adani si riferisce alle recenti polemiche e alle voci sul rapporto tra Yildiz e Thiago Motta. Il giovane turco, nelle ultime due partite di Thiago Motta, era finito in panchina.