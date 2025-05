Adani su Vlahovic: 'Investitura di Tudor? I fatti hanno detto il contrario'

AFP via Getty Images

A Domenica Sportiva, Adani ha parlato di Dusan Vlahovic e della situazione con la Juventus dopo la rete segnata contro l'Udinese che potrebbe essere stata la sua ultima, almeno all'Allianz Stadium, davanti ai tifosi bianconeri: "Ultimo gol per Vlahovic con la maglia della Juventus? Più sì che no, c’è un’altra partita da giocare, potrebbe essere certamente sul mercato, mi sembra che la Juve stia cercando altro lì e anche con l’investitura di Tudor, i fatti abbiano detto un po’ il contrario perché non ha reso come l’allenatore attuale anche si aspettava e anche in virtù anche della trattativa sul rinnovo e di valutazioni di mercato, la Juventus cerca altro lì, qualcosa di importante".

Le parole di Adani su Vlahovic

"CAMBIANO I LIVELLI" - "Vlahovic forte alla Fiorentina ma non alla Juventus? Cambiano i livelli, quelli della Fiorentina non possono essere gli stessi richiesti dalla Juventus, è uno scatto in più, altre esigenze, altre richieste, altri compagni".