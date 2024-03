Le parole di Lelesul suo canale Instagram:"Si sente ancora dire da presunti commentatori ascoltati da una fascia bassa di ascoltatori che un allenatore non migliora i giocatori. L’esempio cade a puntino per smentire questa piccola setta di mediocri ed è Koopmeiners. Quando giocava all’Az giocava davanti alla difesa, all’Atalanta interpreta il ruolo come Bernardo Silva, fa tutto, segna e fa segnare, inventa, fa gol e lo vogliono tutto. L’incastro con Gasperini ha trasformato un discreto calciatore in un super interprete del centrocampista moderno e totale".