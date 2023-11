Così Lele, durante la diretta Instagram in cui ha spiegato l'addio alla BoboTV."Quello che a me strideva era la poca passione e la poca attitudine a star dentro il progetto Bobo TV, soprattutto da parte di Bobo. Ognuno ha le sue caratteristiche, lui è un po' orso, ma davanti a me in quel momento trovavo una persona che pensava ad altro. Dopo la Bobo Summer Cup ho chiesto una riunione chiarificatrice per ragionare insieme da amici, una riunione protratta fin troppo. Al termine, l'unica cosa chiara è che c'era poca voglia di condividere il percorso"."A quel punto mi domando "Come hai fatto in così poco tempo a trovare un accordo con la Lega?" Io non ho niente contro la Lega Calcio, conosco tutti da De Siervo in poi. Cosa c'entra la Bobo TV con la radio della Lega? Io appoggio anche le novità, soprattutto in un Paese che spera per invidia che le novità vadano male, ma cosa c'entra la Bobo TV sulla radio della Lega e senza informare i tuoi fratelli?".