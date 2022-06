Daniele Adani, a Radio DeeJay, ha parlato così dei giovani e Fagioli: "Fagioli? Bisogna rischiare di più. Ci vuole pazienza? Sì, ma facendoli giocare. Non mandandoli via. Se noi li mettiamo dentro e li facciamo sbagliare, ci sta che in un campionato si debbano adattare. Ma quello ci permette di non fare spese folli, ma anche dare una mano al movimento. Ci vuole collaborazione e dialogo con la Federazione, ai club non interessa se il giovane italiano esplode. Anche Mancini, che deve fare di necessità virtù, è andato a cercare i giovani. Ha chiamato 53 ragazzi, li prende e li guarda lui. Ecco com'è nata la favola di Gnonto".