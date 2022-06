Ai microfoni di Rai Sport, l'ex calciatore di Inter e Fiorentina Lele Adani, ha commentato la rete realizzata da Angel Di Maria nella sfida contro l'Italia, soffermandosi anche sulle qualità del Fideo.



'Di Maria è l’ala più forte del decennio per me. Chiellini Donnarumma? Il linguaggio del corpo parla chiaro. Giorgio mette il braccio destro per frenare Di Maria e aspetta il suo portiere. Si aspettava un’aggressione più feroce da parte del suo estremo difensore'.