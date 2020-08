1









Lele Adani ha parlato così di Antonio Conte dopo la sconfitta dell'Inter in finale di Europa League con il Siviglia: "E' quello che nel 2011 entra nell'ufficio di Andrea Agnelli da allenatore del Siena ed esce da allenatore della Juventus - ha detto a Sky Sport - La sua vita se l'è costruita con il lavoro, con i successi, con la gavetta... non ce l'ha avuta regalata. Sa cosa vuol dire convincere presidenti o proprietà di un certo livello. Ha la sua storia, perché ha portato la Juve a vincere tre scudetti dopo un settimo e un ottavo posto. Ha creato le basi per il futuro della Juventus che ancora vince".