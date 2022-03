L'ex calciatore di Fiorentina ed Inter, Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato anche di Giorgio Chiellini e di quelle che sono i suoi ultimi momenti con la maglia Azzurra. Quella di oggi infatti è stata la penultima gara del capitano bianconero con l'Italia, in attesa dell'ultimo appuntamento contro l'Argentina.



'Prima cosa, onore a Giorgio. Chiellini terminerà qui, poi ci sarà la partita di Wembley sicuramente, ma merita onore per quello che ha fatto. Trascinerà la squadra, abbiamo bisogno di lui in campo in questo momento'.