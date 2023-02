Lele Adani, alla BoboTV, parla così delle risposte di Allegri."Nel momento in cui è facile stare nel contraddittorio,Il vincere di misura è un'espressione che è stata coniata dall'ippica. Ora non vuoi essere considerato per quello, quando ci ha costruito una vita di dibattiti. Gli stessi che non hanno avuto la capacità, la libertà, la preparazione e il coraggio di ribattere sono quelli che hanno usato quell'espressione per salire sul carro e dire che in fondo conta vincere. E allora, quando adesso non si vince più, perché certe cose non vengono fatte rimangiare?".