Lele, a Rai Sport, commenta così il momento della Juventus e di Allegri. Ecco le sue parole."Allegri è stato costretto a fare il manager e non è riuscito a fare però l'allenatore. Bisogna arrendersi all'evidenza, da quando è tornato la Juve ha lottato per otto obiettivi e li ha falliti tutti. La Juve ha giocato una sola vera partita in Europa League quest'anno ed è stata quella con il Siviglia, perché non venitemi a dire che Friburgo, Nantes e Sporting Lisbona sono avversarie da considerare. Se noi analizziamo il biennio, la Juventus non è cresciuta"."C'è stata una grande differenza, la Juventus non è stata squadra a differenza del Siviglia. Io penso che non ci siano calciatori così contenti e sicuri di restare in fiducia e che vedano in maniera positiva questo biennio. La Juventus è uscita ai gironi in Champions League facendo tre punti contro il piccolo Maccabi. E lo scorso anno a gennaio ha preso Vlahovic".