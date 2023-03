Lele, alla BoboTv, torna a parlare della Juventus e del cammino europeo."La Juve poteva andare in finale di Champions League, ma non ha fatto un girone dignitoso Adesso mi voglio godere la Juve in Europa League che entra contesto di sfide dove la valuto. Ieri lo Sporting ha fatto la partita più bella del semestre con l’Arsenal. Voglio vederla lì e con il Manchester"."Il Benfica ha perso tanto dopo l’addio di Enzo Fernandez. Nella gara d'andata non ci sarà Otamendi, che è stato il miglior centrale del Mondiale. Però non è il Porto e l’Inter non può fare quello che ha fatto con il Porto, non basterebbe assolutamente. Ha una varietà di gioco notevole e tutti sanno rendersi partecipi del collettivo. Joao Mario? Sta viaggiando a ritmi clamorosi, Goncalo Ramos ha dimostrato cose incredibili. Per me passano loro".