Leleha commentatoalla Bobo Tv: "Quanti paesi al mondo avranno visto il Derby d’Italia? Credo che abbiano visto il più brutto spettacolo del calcio, e lo dico da appassionato. Non ci poteva essere spot più brutto per il calcio italiano. C’è stata un ricerca speculativa, mai una traccia di coraggio da parte di tutte e due le squadre. Con un San Siro che chiamava calcio non si offre uno spettacolo così. La Juve è una squadra che è uscita per due anni agli ottavi ed uno ai quarti in Champions. Ma che spettacolo è? In Manchester United Liverpool ci sono stati 25 tiri in mezz’ora, 15 del Liverpool. La Juventus 15 tiri li fa in un mese".