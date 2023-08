Intervenuto in diretta alla BoboTV, Lele Adani ha commentato così l'affare Lukaku, che ha coinvolto anche la Juventus: "La storia di Lukaku è molto triste: vi confido che lo stimavo molto, lo ascoltavo volentieri, cercavo di essere comprensivo. Le cose uscite quest'estate sono state tristi, deludenti: hanno portato tanta delusione personale. Sentire i compagni che dicono che non rispondeva, giochi su 3-4 tavoli: ha perso ogni riferimento personale, si è chiamato fuori dall'Inter".In relazione al campo, invece, nel suo intervento alla Domenica Sportiva della Juventus aveva detto: "Vittoria meritata, sono due anni che aspetto un approccio cosi della Juventus, di pressione alta, ritmo, gioco, voglia di segnare e anche giocatori che si divertono a fare fatica perché corrono in avanti. Io spero per la Juventus che questo sia un punto di partenza perché l'atteggiamento è stato sicuramente giusto e anche i due attaccanti che erano chiamati a rispondere dopo le voci di mercato, giocando in questo modo negli ultimi 30 metri si divertono e sono più felici se rimangono, ed è fondamentale avere giocatori contenti. Scudetto? La Juventus è sempre tra le favorite perché è forte".