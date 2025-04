Adani spegne gli entusiasmi su Tudor: 'Ci andrei piano'

Getty Images

Durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha commentato l’avvio di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, dopo la recente vittoria dei bianconeri contro il Lecce. L’ex difensore e oggi opinionista ha espresso un giudizio positivo, pur invitando alla cautela nei facili entusiasmi.«Credo che Tudor stia facendo un bel lavoro, andrei piano per rispetto al calcio, al lavoro e agli avversari perché Genoa di misura, Lecce di misura e un ottimo primo tempo a Roma è un po’ poco ma per me Tudor è un allenatore completo, molto aperto e mi piace», ha dichiarato Adani.

Il tecnico croato, tornato a Torino dopo l’esperienza da giocatore, ha raccolto 7 punti nelle prime tre partite alla guida della Juve, mostrando segnali di crescita dal punto di vista mentale e tattico. Tuttavia, secondo Adani, serve ancora tempo per valutare appieno l’impatto del nuovo allenatore.Tudor ha già portato un cambiamento nello stile di gioco e nell’atteggiamento della squadra, ma sarà il finale di stagione a determinare la reale portata del suo lavoro. Per ora, fiducia sì, ma senza correre troppo con i giudizi.