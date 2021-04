Tre parate. Non impossibili e neanche difficilissime. Ma la sicurezza che dà Gigi Buffon quando è tra i pali, nessuno mai. Ed è quella che serviva alla Juve dopo il pareggio col Torino e gli errori di Szczesny. Il Napoli è riuscito a segnare solo su calcio di rigore con Insigne che ha spiazzato il portiere bianconero. Poco male, perché anche a 43 anni Gigi non perde un colpo. Ne è convinto anche Lele Adani, che ha analizzato la gara in diretta Instagram con Bobo Vieri, spiegando che: "Buffon oggi ha fatto tre parate, tra dieci anni sono sicuro che giocherà ancora".