Intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva sulla Rai, Leleha detto la sua anche sul momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "L’atteggiamento dellaè nettamente cambiato. La qualità non è mai mancata nei giocatori, tant’è che la rosa si è addirittura indebolita perché non ha potuto fare mercato. Ma è talmente forte, che se cambia mentalità, ci mette coraggio, protagonismo, accompagna e concede qualcosa se deve, dimostra la grandezza che ha nella sua storia. Allora se ti metti in carreggiata in questo percorso, io vedo i tifosi che tornano a divertirsi e fanno i cori, la squadra fa gol, continua e ne vuole fare un altro; lo subisce e ne fa subito un altro. Se la Juve ha la rosa più ampia dopo l’? L’ha sempre avuta in questi anni. L’anno scorso c’erano Di Maria e Paredes, Paredes che è un Campione del Mondo e che poi non ha reso. La Juve in questi due anni, da quando è tornato, ha sempre avuto rose importanti, ma non ha mai performato. Se si va a cercare dentro la rosa chi ha fatto veramente bene, forse c’è stato qualche ragazzo,, ma fai fatica a trovare altri calciatori. Se la Juve performa con tutti i suoi giocatori e ha questo tipo di atteggiamento, questa mentalità, non può fissare come obiettivo il quarto posto".